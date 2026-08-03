Посол России в Австрии заявил о намерении защитить историю

В австрийском Бадене состоялось перезахоронение останков трех солдат Красной Армии. Посол России в Австрии Андрей Грозов подчеркнул важность сохранения истины о вкладе СССР в победу над нацизмом и поблагодарил австрийских партнеров за сотрудничество.
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