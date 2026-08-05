После 50 лет мозг начинает меняться. Ученые нашли возрастную "точку перелома"

Ученые выяснили, что после 50 лет в мозге начинается масштабная перестройка.Международная группа ученых обнаружила, что примерно после 50 лет в мозге человека происходят серьезные изменения, которые могут быть связаны с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей.