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Царьград

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После 50 лет мозг начинает меняться. Ученые нашли возрастную "точку перелома"

После 50 лет мозг начинает меняться. Ученые нашли возрастную "точку перелома"

Ученые выяснили, что после 50 лет в мозге начинается масштабная перестройка.Международная группа ученых обнаружила, что примерно после 50 лет в мозге человека происходят серьезные изменения, которые могут быть связаны с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей.

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