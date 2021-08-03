Сайт города Алматы

63 подписчика

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    "свидетелями жестокой расправы над животным оказались дети, игравшие неподалеку от места происшествия и сама хозяйка ...Хулиган застрелил...
  • Александр Бабин
    Нормально-8 млрд.украли а 200 млн.вернули.Свыше 8 миллиардо...
  • пользователь удален
    А надо было не 16, а 16 000!Из Алматы на роди...

Замакима Алматы проверил готовность школ к новому учебному году

Замакима Алматы проверил готовность школ к новому учебному году

Ержан Бабакумаров проверил готовность школ к новому учебному году в офлайн-формате. Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем городского управления образования Ляззат Жылкыбаевой ознакомился с готовностью образовательной инфраструктуры к приему учащихся в случае обучения в новом учебном году в офлайн-формате В рамках рабочего объезда был проинспектирован статус готовности новых зданий и пристроек к приему школьников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх