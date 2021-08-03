Замакима Алматы проверил готовность школ к новому учебному году

Ержан Бабакумаров проверил готовность школ к новому учебному году в офлайн-формате. Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем городского управления образования Ляззат Жылкыбаевой ознакомился с готовностью образовательной инфраструктуры к приему учащихся в случае обучения в новом учебном году в офлайн-формате В рамках рабочего объезда был проинспектирован статус готовности новых зданий и пристроек к приему школьников.