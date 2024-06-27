По меньшей мере пять человек погибли от ударов молний в индийском штате Одиша. Об это сообщает The Pioneer со ссылкой на главного министра правительства штата Мохана Чарана Манджи.
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По меньшей мере пять человек погибли от ударов молний в индийском штате Одиша. Об это сообщает The Pioneer со ссылкой на главного министра правительства штата Мохана Чарана Манджи.
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