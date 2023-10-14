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Политика двойных стандартов

Политика двойных стандартов

 Граждане мира и прочие пацифисты со сверхзвуковой скоростью переобуваются в полете. Голуби оказались ястребами.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Они уже давно и определились - стали пидорасами. И не просто геями или лесби на своем личной жилплощади. А вступили в Международный Сионистский Клуб, куда берут только извращенцев. Семейное положение этому не помеха. Пример Зеленский. Или Борис Джонсон Про все остальные  элиты мира уже не говорю- Трюдо,  Шарль Мишель, Макрон со своей (своим) Макронихой, Обама со своей (своим) Обамихой, Марк Рютте и пр. и пр. Кому они поклоняются можно было видеть на открытии  Готардского туннеля 1 июня, 2016 г., где была и Меркель. Обыкновенный сатанинский обряд. Уйдя от понятий мама и папа, женское и мужское, они стали &quot;избранными&quot; - вхожими в новый мир Золотого миллиарда, который будет управлять оставшимся (после запланированного ими тотального уничтожения 7 млрд.) человечеством через Единое Планетарное правттельство, как сказал на  последнем Давосе Керри. Мы сейчас подошли к самой кромке. При этом большинство людей, как бараны, идущие на бойню, этого не понимают.
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14 час.
Natalija Osminina
Та же  Пугачева исправно работала на глобалистов. Это не тайна.  8 октября 1999 она давала интервью Артуру Гаспаряну &quot;Московский комсомолец&quot;. Как её завербовал некий Якоб Далин- еврей из Швеции, его предки - выходцы из России, поэтому он хорошо знал русский язык. Этот гей и вырастил из Пугачевой &quot;Королеву российских пидоров&quot; (как её называли). Есть  еще в Интернете  статья &quot;О трагической судьбе телеведущего, которому Пугачева дала «мужскую» клятву». В интервью Гаспаряну они искренне рассказывает, что она всегда ненавидела и баб и мужиков, любила только геев, потому что она сама - &quot;другая&quot;. В общем много чего интересного. И хрен бы с ней, если бы она не превратила российскую эстраду в гей-тусовку. Крышуя геев, она давала им разрешение от кого заводить детей. В общем работала Мамкой этого борделя. При этом не просто так, а выполняя приказы глобалистов по развращению россиян. Став пидорасной  тварью, продала Россию. И , типа, никто этого не видел. Все россияне на хрен ослепли. А сейчас удивляются, чего эта семейка предала Россию..
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14 час.

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