Политика двойных стандартов

Они уже давно и определились - стали пидорасами. И не просто геями или лесби на своем личной жилплощади. А вступили в Международный Сионистский Клуб, куда берут только извращенцев. Семейное положение этому не помеха. Пример Зеленский. Или Борис Джонсон Про все остальные элиты мира уже не говорю- Трюдо, Шарль Мишель, Макрон со своей (своим) Макронихой, Обама со своей (своим) Обамихой, Марк Рютте и пр. и пр. Кому они поклоняются можно было видеть на открытии Готардского туннеля 1 июня, 2016 г., где была и Меркель. Обыкновенный сатанинский обряд. Уйдя от понятий мама и папа, женское и мужское, они стали "избранными" - вхожими в новый мир Золотого миллиарда, который будет управлять оставшимся (после запланированного ими тотального уничтожения 7 млрд.) человечеством через Единое Планетарное правттельство, как сказал на последнем Давосе Керри. Мы сейчас подошли к самой кромке. При этом большинство людей, как бараны, идущие на бойню, этого не понимают.

Natalija Osminina

Та же Пугачева исправно работала на глобалистов. Это не тайна. 8 октября 1999 она давала интервью Артуру Гаспаряну "Московский комсомолец". Как её завербовал некий Якоб Далин- еврей из Швеции, его предки - выходцы из России, поэтому он хорошо знал русский язык. Этот гей и вырастил из Пугачевой "Королеву российских пидоров" (как её называли). Есть еще в Интернете статья "О трагической судьбе телеведущего, которому Пугачева дала «мужскую» клятву». В интервью Гаспаряну они искренне рассказывает, что она всегда ненавидела и баб и мужиков, любила только геев, потому что она сама - "другая". В общем много чего интересного. И хрен бы с ней, если бы она не превратила российскую эстраду в гей-тусовку. Крышуя геев, она давала им разрешение от кого заводить детей. В общем работала Мамкой этого борделя. При этом не просто так, а выполняя приказы глобалистов по развращению россиян. Став пидорасной тварью, продала Россию. И , типа, никто этого не видел. Все россияне на хрен ослепли. А сейчас удивляются, чего эта семейка предала Россию..