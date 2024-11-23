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Царьград

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Водитель такси уснул за рулём и столкнулся с автобусом на трассе в Челябинской области

Водитель такси уснул за рулём и столкнулся с автобусом на трассе в Челябинской области

Авария произошла глубокой ночью.ДТП произошло на территории Сосновского района ночью 23 ноября в 03:40 на 22 км автодороги "Вахрушево-Долгодеревенское".

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