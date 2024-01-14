“Взрослая версия” фильма “Мятежная луна” Зака Снайдера получила окно релиз...

“Взрослая версия” фильма “Мятежная луна” Зака Снайдера получила окно релизаРежиссер “Мятежной луны” Зак Снайдер рассказал, когда выйдет его режиссерская версия фильма, премьера которой ожидается вскоре после выхода второй части – “Дарующая шрамы”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)