В Челябинской области возбудили дело после гибели четырёх детей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в посёлке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
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