Север.РеалииПолитика"Нашла утешение и силу". Зачем феминисткам лагерь в Ленобласти"У нас нулевой порог вхождения. Для того, чтобы стать участником, не нужно быть активистом или иметь регалии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovНет, все- таки нельзя бабье во власть пускать! Это ведь только мужик может что- то о стране думать. Баба, попав во власть, начинает бороться за равноправие! И с этого момента больше ничего не видит. Ну, а эти «активистки- феминистки», по сути своей- сволочные бабы, от которых мужики шарахаются и за версту обходят после первого знакомства. Вот эту свою ущербность они и прикрывают всякими теориями феминизма. По сути, феминистка- это несостоявшаяся женщина, которая ищет хотя бы вот такого, хоть кривого но все- таки признания.Комментировать
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