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Токранов о сборе «Северстали»: «Хороший цикл, интенсивные тренировки. Не было бега на земле, компенсировали это работой на льду»

Команда уступила «Локомотиву» (2:4) в первом контрольном матче.  «Хороший цикл, интенсивные тренировки.

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