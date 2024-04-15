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Мерсон после 0:2 «Арсенала» с «Виллой»: «Хавертц не может пресечь навес, а Уайт не делает подкат, хотя шансы стать чемпионом АПЛ выпадают в жизни не так уж часто»

Вчера «канониры» дома проиграли команде Унаи Эмери (0:2) в матче 32-го тура АПЛ. Бывший полузащитник «Арсенала» посетовал на действия Бена Уайта и Кая Хавертца после того, как его бывшая команда пропустила голы от Леона Бэйли и Олли Уоткинса.

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