Психолог Кусов: чрезмерный педантизм и зацикленность на порядке делают человека непродуктивным

Беспорядок на рабочем столе может быть удобным и функциональным. Чрезмерный педантизм и перфекционизм в этом плане делают человека непродуктивным, сообщил врач-психотерапевт Михаил Кусов в беседе с РИАМО.
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