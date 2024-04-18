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Китай

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В ряде регионов России складывается неблагоприятная ситуация из-за паводка -- министр МЧС

Москва, 17 апреля /Синьхуа/ -- В некоторых регионах России из-за паводка складывается неблагоприятная ситуация, сообщил на совещании президента РФ с членами правительства министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

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