Ушел из жизни известный врач-диетолог Алексей Ковальков

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. 4 декабря на 63-м году жизни, после продолжительной тяжелой болезни, скончался врач-диетолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель собственной клиники, теле- и радиоведущий Алексей Владимирович Ковальков.
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