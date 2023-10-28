Мороз в Новосибирске, приметы и запреты в день Лонгина Вратника 29 октября

Вот какой прогноз дают на сегодня в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии. «29 октября в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -6…-8 градуса, днем от -1 до +1 градусов, – сообщают в управлении, – ветер восточный, 2-7, местами 12 м/с».