"Хочу не думать о том, как выгляжу в кадре". Светлана Ходченкова снялась для глянца и рассказала о любви к танцам на пилоне

Светлана Ходченкова, которая накануне посетила премьеру своего нового сериала "Большая фарма", стала героиней обложки журнала Marie Claire.
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