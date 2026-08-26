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"Хочу не думать о том, как выгляжу в кадре". Светлана Ходченкова снялась для глянца и рассказала о любви к танцам на пилоне

"Хочу не думать о том, как выгляжу в кадре". Светлана Ходченкова снялась для глянца и рассказала о любви к танцам на пилоне

Светлана Ходченкова, которая накануне посетила премьеру своего нового сериала "Большая фарма", стала героиней обложки журнала Marie Claire.

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