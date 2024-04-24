Собянин рассказал о популярных направлениях проектов «Академии инноваторов»

По итогам второго потока участники «Академии инноваторов» создали 45 новых стартапов По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, после завершения второго этапа программы «Академия инноваторов» было запущено 45 новых стартапов.
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