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Разумовский вестник

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Собянин рассказал о популярных направлениях проектов «Академии инноваторов»

Собянин рассказал о популярных направлениях проектов «Академии инноваторов»

По итогам второго потока участники «Академии инноваторов» создали 45 новых стартапов По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, после завершения второго этапа программы «Академия инноваторов» было запущено 45 новых стартапов.

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