В Новосибирской области состоялся конкурс водительского мастерства среди женщин-водителей «АвтоЛеди»

Отделом по делам молодежи, при содействии Бердской автомобильной школы ДОСААФ России и Госавтоинспекции по городу Бердску состоялся ежегодный конкурс водительского мастерства среди женщин-водителей «АвтоЛеди».
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