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Сбербанк начнет выдавать кредиты под залог Bitcoin и Ethereum

Сбербанк начнет выдавать кредиты под залог Bitcoin и Ethereum

Также в качестве залога будет приниматься Tether (USDT) Сбербанк намерен развивать кредитование под залог цифровых активов и в перспективе принимать в качестве обеспечения Bitcoin, Ethereum и стейблкоин Tether (USDT).

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