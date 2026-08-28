Сбербанк начнет выдавать кредиты под залог Bitcoin и Ethereum

Также в качестве залога будет приниматься Tether (USDT) Сбербанк намерен развивать кредитование под залог цифровых активов и в перспективе принимать в качестве обеспечения Bitcoin, Ethereum и стейблкоин Tether (USDT).
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