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Ярошик о 0:2 от «Краснодара»: «Оренбург» создал мало моментов. Мы не в лучшем состоянии, но в проигранных матчах не играем плохо»

Ярошик о 0:2 от «Краснодара»: «Оренбург» создал мало моментов. Мы не в лучшем состоянии, но в проигранных матчах не играем плохо»

— Нелегко говорить после поражений, но вы видели, что сегодня ребята очень старались. Соперник хороший, жалко, что в такой игре нам не удалось первыми забить гол.

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