Выставка Джона Гальяно в Метрополитен-музее не состоится

Метрополитен-музей и Джон Гальяно объявили, что запланированная на весну 2027 года выставка «Джон Гальяно: Горизонты» (John Galliano: Horizons) не состоится в первоначальном формате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Принца Гарри не п...
- СС Гарри Стайлс зада...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым