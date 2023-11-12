ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Россияне живут в России. А это пятая колонна. Зачем ее тащить в Россию?МЧС показало кадр...
  • Иванов
    У России нет самопальных ракет из канализационных труб, а на большее этот плащ ни на что не способен. Так что евреи ...Израиль продал Фи...
  • Серж Серов
    Вот новость выложил,а то мы не знали,что война за русский язык идёт аж с 2014 года...Песков заявил о с...

Армия РФ уничтожила четыре минометных расчета ВСУ на купянском направлении

Армия РФ уничтожила четыре минометных расчета ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие Западной группировки российских войск ликвидировали четыре минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на купянском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх