Армия РФ уничтожила четыре минометных расчета ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие Западной группировки российских войск ликвидировали четыре минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на купянском направлении.
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