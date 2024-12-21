Господа положения…

Учить любить иностранцев в СССР нас приучали с раннего детства. Никто, кстати, там не призывал нас любить англичан и американцев, хотя мы изучали и английскую, и американскую литературу, причем на языке, а еще опять же на военном переводе нас учили допрашивать англо-американцев.