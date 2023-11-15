В Петрозаводске реконструируют захоронение художника Вениамина Попова

Захоронение народного художника Вениамина Попова будет благоустроено. Проект «Памяти мастера: художник и педагог Вениамин Попов» поддержан Фондом грантов глав республики, рассказали в Центре по госохране ОКН Карелии.
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