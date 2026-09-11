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Аккумуляторы BYD Blade Battery автомобильного класса появятся в поездах

Аккумуляторы BYD Blade Battery автомобильного класса появятся в поездах

FinDreams Battery и Changsha Fusheng Technology разработают батарейные системы для маневровых и транспортных локомотивов Батарейное подразделение BYD FinDreams Battery заключило соглашение с Changsha Fusheng Technology о совместной разработке аккумуляторных систем на базе Blade Battery для промышленных и горнодобывающих локомотивов.

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