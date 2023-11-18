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Закон и Порядок

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Русские наконец показали, чем "роняли" натовские ракеты на "Dubai Airshow"

Русские наконец показали, чем "роняли" натовские ракеты на "Dubai Airshow"

Нет лучшей рекламы оружию, чем боевые действия, поэтому для достижения успеха порой достаточно просто привести несколько экземпляров с фронта на выставку.

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