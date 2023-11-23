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Депутат Шеремет предложил приступить к созданию новой госидеологии в России

Депутат Шеремет предложил приступить к созданию новой госидеологии в России

В России надо создать рабочую группу, которая разработает основные направления новой государственной идеологии.

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Комментарии
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Светлейший
Какая блажь... Чтобы создавать &quot;новую идеологию&quot; нужен &quot;новый Ленин&quot;! Да и не пишутся такие вещи по заказу как музыкальные хиты.  Советская идеология подняла Россию из отсталой аграрной страны в ведущие индустриальные державы, с современнейшей наукой, образованием, достижения в космосе неоспоримы. Её  сломали и продолжают доламывать, взамен типа &quot;ищут&quot; прогрессивные решения, а по сути занимаются подменой понятий - то навязывают столыпинщину, то памятники эльцыну и солженицыну, то придумывают новые &quot;праздники&quot;,  кому они нужны, у нас своих праздников хватало?  А эти будут годами искать &quot;новую идеологию&quot; за госбюджет, ведь это так легко - пилить бабло...
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