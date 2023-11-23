Депутат Шеремет предложил приступить к созданию новой госидеологии в России

Светлейший

Какая блажь... Чтобы создавать "новую идеологию" нужен "новый Ленин"! Да и не пишутся такие вещи по заказу как музыкальные хиты. Советская идеология подняла Россию из отсталой аграрной страны в ведущие индустриальные державы, с современнейшей наукой, образованием, достижения в космосе неоспоримы. Её сломали и продолжают доламывать, взамен типа "ищут" прогрессивные решения, а по сути занимаются подменой понятий - то навязывают столыпинщину, то памятники эльцыну и солженицыну, то придумывают новые "праздники", кому они нужны, у нас своих праздников хватало? А эти будут годами искать "новую идеологию" за госбюджет, ведь это так легко - пилить бабло...