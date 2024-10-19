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MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 5-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал быстрейшим по итогам квалификации MotoGP на острове Филлипа. Лидер сезона более чем на полсекунды опередил пилота «Грезини» Марка Маркеса, третьим сессию завершил Маверик Виньялес («Априлия»), действующий чемпион Франко Баньяя из «Дукати» оказался лишь пятым.

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