Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортах России до 10 октября

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортах России до 10 октября

Аэропорты юга и центральной части России закрыты теперь до 10 октября. ТАСС отмечает, что временно ограничены перелеты в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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