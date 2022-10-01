Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортах России до 10 октября

Аэропорты юга и центральной части России закрыты теперь до 10 октября. ТАСС отмечает, что временно ограничены перелеты в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.