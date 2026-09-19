248 тысяч свердловчан проголосовали на выборах дистанционно

В Свердловской области в дистанционном электронном голосовании приняли участие 248 тысяч избирателей.
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