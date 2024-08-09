В Сочи завершат модернизацию очистных сооружений до конца 2026 года

Проектирование очистных сооружений в Сочи будет завершено к концу 2024 года, начало строительно-монтажных работ ожидается в первом квартале 2025 года, а введение объектов в эксплуатацию запланировано на конец 2026 года, 9 августа сообщила пресс-служба городской администрации.