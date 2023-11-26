В России начали принимать заказы на уникальный длиннобазный седан BMW i3. В Европе и США такой машины нет

На маркетплейсе Auto.ru появились предложения длиннобазного электрического седана BMW i3. Не нужно путать эту машину со снятым с производства хетчбэком BMW i3, который продавался и в Европе, и в США: седан BMW i3 – это эксклюзив для китайского рынка.
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