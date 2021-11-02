Врач рассказал, как сделать прививку от коронавируса в ГУМе

В столичном ГУМе можно сделать прививку от коронавируса. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Москве Андрей Тяжельников, курирующий центр вакцинации в магазине, рассказал, как проходит процедура.
В столичном ГУМе можно сделать прививку от коронавируса. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Москве Андрей Тяжельников, курирующий центр вакцинации в магазине, рассказал, как проходит процедура.
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