Вечерняя Москва

17 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Ну и что вы достигли этим драконовским постановлением? Теперь я в свои 76 лет должен шагать две длинные остановки...Противники обязат...
  • Meerflieger
    «Антитела не соврут» "...то, скорее всего, у него поддельный сертификат..."(с) Скорее всего... Антитела-то, мож...«Антитела не совр...
  • Николай Краснопольский
    Когда уже этот иуда сдохнет.Горбачев выразил ...

Врач рассказал, как сделать прививку от коронавируса в ГУМе

Врач рассказал, как сделать прививку от коронавируса в ГУМе

В столичном ГУМе можно сделать прививку от коронавируса. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Москве Андрей Тяжельников, курирующий центр вакцинации в магазине, рассказал, как проходит процедура.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх