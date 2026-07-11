Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет

Галина Чужая

Всё и затевалось из-за обогащенного урана. США сами не в состоянии обогащать уран, не могут производить его, только Россия, Иран и Северная Корея это могут делать, а США срочно надо обновлять свои ядерные запасы. Вот он Иран и кошмарит. И пока Иран не отдаст им уран они от него не отстанут.😡😡😡😡