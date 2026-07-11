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Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет

Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет

«Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет» (с) представитель администрации Трампа для CNNНу в таком формате сделки точно не будет.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
США совсем  ОБОРЗЕЛИ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ....ОХ И НАРВУТСЯ СКОТЫ....
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4 н.
Галина Чужая
Всё и затевалось из-за обогащенного урана.  США сами не в состоянии обогащать уран, не могут  производить его, только  Россия, Иран и Северная Корея  это могут делать, а США срочно надо обновлять свои ядерные запасы. Вот он Иран и кошмарит. И пока  Иран не отдаст им уран они от  него не отстанут.😡😡😡😡
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4 н.