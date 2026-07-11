«Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет» (с) представитель администрации Трампа для CNNНу в таком формате сделки точно не будет.
Если мы не получим обогащённый уран, сделки с Ираном не будет
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Вадим Скоробогатов
США совсем ОБОРЗЕЛИ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ....ОХ И НАРВУТСЯ СКОТЫ....
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4 н.
Галина Чужая
Всё и затевалось из-за обогащенного урана. США сами не в состоянии обогащать уран, не могут производить его, только Россия, Иран и Северная Корея это могут делать, а США срочно надо обновлять свои ядерные запасы. Вот он Иран и кошмарит. И пока Иран не отдаст им уран они от него не отстанут.😡😡😡😡
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4 н.
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