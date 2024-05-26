Более 4000 человек пострадали в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее

REUTERS/Emmanuel Eralia via REUTERS Более 4000 человек пострадали в результате оползня, "сравнявшего с землей" деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи, передает издание The Jakarta Post сообщение от группы помощи CARE Australia.
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