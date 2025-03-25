Депутаты Госдумы (ГД) от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили новый способ защиты россиян от финансовых злоумышленников.
В Госдуме предложили новый способ защиты россиян от мошенников
Комментарии
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Valeriy Shershkov
трудящиеся платят налоги , государство обязано защищать их от мошенников ... пока на протяжении многих лет властьпридержавшие только советуют как бы не попасть обывателю на крючёк "предпринимателей" (ими защищаемый)
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1 д.
саша пупкин
Более тупой идеи возникнуть не могло??? Кодовое слово никто же из банкиров не сольет же, правда же??))))
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23 час.
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