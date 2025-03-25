Смоленская область обсуждает развитие агропромышленного комплекса с Сенатом

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале сообщил о том, что обсуждал вопросы развития агропромышленного комплекса региона с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных.