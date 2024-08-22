В Новосибирске родители первоклассников пожаловались на "элитные" поборы в гимназии

Им заявили, что если у них есть дети, то они явно планировали их как-то обеспечивать В Новосибирске родители первоклассников пожаловались на требования внести большие пожертвования на обустройство класса в элитной гимназии Академгородка, пишет "КП-Новосибирск".
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