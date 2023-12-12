Главные конкуренты Путина на выборах в 2024 году, кто хочет занять пост президента Татьяна СергееваВ преддверии президентских выборов в России, намеченных на 15, 16 и 17 марта 2024 года, политическая сцена наполнилась интригами и неожиданными поворотами.