Ресурсный центр «Мосволонтер» предлагает услуги для некоммерческих организаций Москвы

Ресурсный центр «Мосволонтер» объявил о запуске нового спектра сервисов, предназначенных для столичных некоммерческих организаций (НКО), включая возможность привлечения волонтеров на мероприятия, бесплатное обучение и создание добровольческих центров.
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