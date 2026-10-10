Дешевле только даром. Lenovo за 8 долларов предложила мобильный роутер Portable Wi-Fi 6+ с 1500 ГБ включенного трафика

Он оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч Lenovo представила в Китае компактный мобильный роутер Portable Wi-Fi 6+, который позволяет раздавать мобильный интернет по Wi-Fi на десять устройств одновременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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