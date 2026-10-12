ФСБ пресекла канал фиктивной регистрации мигрантов в Петербурге

Сотрудники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли в Петербурге и Ленинградской области канал фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет, задержав участников группы и заключив их под стражу.
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Проблем не вижу! Весь депутатский корпус пусть выдвинет законодательную инициативу- за схемы: об организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет инграждан и лиц без гражданства,раздачу Российских паспортов на лево и направо за МЗДУ!!! Приговаривать всех чинушь способствовавших этому к пожизненному сроку с конфискацией всего имущества и не взирая на кого оно записано, вплоть до седьмого колена!!! Ибо этого требует безопасность НАШЕЙ СТРАНЫ и Наше благополучие!!!