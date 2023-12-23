Незавидная судьба украинских беженцев в Европе: женщин и детей оставят, мужчин вышлют.Киев не оставляет попыток вернуть сбежавших за границу своих граждан призывного возраста.
Их ждут в Киеве
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Незавидная судьба украинских беженцев в Европе: женщин и детей оставят, мужчин вышлют.Киев не оставляет попыток вернуть сбежавших за границу своих граждан призывного возраста.
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