Билл Гейтс обещал спасти Бразилию и сделал только хуже

Вирус Денге издревле является бичом Бразилии. И, вот, неугомонный подстёгивать эволюции миллиардер Билл Гейтс, возомнивший себя Господом Богом, решил вывести породу генетически модифицированных комаров-евнухов, чтобы снизить бразильскую популяцию этих кровососущих тварей и сократить число вспышек лихорадки Денге до минимума, а то и преодолеть её вовсе.