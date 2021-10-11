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Петров-бей и Башир-паша попались с русскими паспортами и оружием в Турции?

Петров-бей и Башир-паша попались с русскими паспортами и оружием в Турции?

  © TUNAHAN TURHAN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Мутная история с арестом в Турции предполагаемых убийц и военных шпионов с русскими паспортами, о которой трезвонят турецкие СМИ, имеет все признаки британского патента по демонизации России.

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Петр Паринов
Явно торчат уши и проблемы Идлиба...
Сергей Гре_в
России повезло - у нее целых 6 агентов.. Три Петровых и три Бошировых..У Британии только один Джеймс Бонд..
Владимир Домнин
Если это липа, то зачем её постить? Ответ внутри: "Поставленные перед необходимостью зарабатывать СМИ во всех странах работают по одним и тем же канонам, особенно если речь идёт о выходных, а ничего не происходит. Раз так, значит, нужно новость состряпать из того немногого, что есть, особенно если при этом можно заслужить благосклонность властей, что тоже окупится".

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