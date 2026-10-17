Пет-пэрентинг — это когда домашние животные заменяют взрослым детей. Новый тренд захватил мир. Но нормально ли любить питомцев как детей, разбираемся с экспертами фото: Shutterstock«Мы усыновили этого песеля», «мой котосын», «мамина булочка», «сыночка-корзиночка» — подобными подписями под фото и видео с питомцами уже никого не удивишь.