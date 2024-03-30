300 нацистов разметал взрыв ракеты под Харьковом: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 30 марта 2024 года Юлия СоколоваСегодняшним утром в ходе боевых действий на территории Украины произошло серьезное событие.
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