Президент КР Садыр Жапаров подписал три закона о ратификации соглашений, сообщает его пресс-служба. Список документов: кредитное и грантовое соглашения с Азиатским банком развития, по которым тот выделит 80 миллионов долларов на поддержку бюджета; 10,7 миллиона дадут в виде гранта, остальное — кредит на 24 года (предусмотрен восьмилетний льготный период под 1 процент годовых, а в основной период под 1,5 процента); кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, цель — помочь реабилитировать и модернизировать систему питьевого водоснабжения в городе Ноокате, а также четырех прилегающих селах (Фрунзе, Чапаев, Нойгу и Арал); кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, которое подразумевает реабилитацию систем водоснабжения и канализации в городе Кербене (ожидается, что доступ к чистой питьевой воде получат более 27 тысяч кыргызстанцев).