Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 12 по 18 октября в результате ударов со стороны Вооружённых сил Украины погибли 22 мирных жителя РФ, ещё 211 человек получили ранения, в том числе 13 несовершеннолетних.
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