Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 12 по 18 октября в результате ударов со стороны Вооружённых сил Украины погибли 22 мирных жителя РФ, ещё 211 человек получили ранения, в том числе 13 несовершеннолетних.