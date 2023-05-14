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При штурме Бахмута есть успехи, на фланге ВСУ продолжают наступление

При штурме Бахмута есть успехи, на фланге ВСУ продолжают наступление

Военкор Александр Симонов сообщает об обстановке в Бахмуте. ► Силы ЧВК «Вагнер» установили контроль практически над всем районом Забольница.

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